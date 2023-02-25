Брюссель, 25 февраля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Санкции в отношении ещё трёх банков из России ввёл Совет Европейского союза. Об этом говорится в обнародованном 25 февраля заявлении Совета сообщества.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Три российских банка были добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, против каких именно банков из России будут введены санкции Евросоюза. Санкционные списки должны быть позднее опубликованы в официальном журнале ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Евросоюз наложил запрет на импорт российского битума и каучука.