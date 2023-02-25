Евросоюз ввёл санкции против трёх банков из России
Евросоюз ввёл санкции в отношении трёх российских банков
Брюссель, 25 февраля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Санкции в отношении ещё трёх банков из России ввёл Совет Европейского союза. Об этом говорится в обнародованном 25 февраля заявлении Совета сообщества.
Иван Шилов ИА REGNUM
Санкции
«Три российских банка были добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов», — говорится в сообщении.
При этом не уточняется, против каких именно банков из России будут введены санкции Евросоюза. Санкционные списки должны быть позднее опубликованы в официальном журнале ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Евросоюз наложил запрет на импорт российского битума и каучука.