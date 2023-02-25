Ярославль, 25 февраля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Шоу Ильи Авербуха в поддержку госпитализированного Романа Костомарова, которое пройдет 25 февраля в Ярославле, соберет более 10 тыс. человек. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Марина Каширская ИА REGNUM Роман Костомаров

По информации источника, «Арена-2000», на которой пройдет мероприятие, вмещает чуть более 9 тыс. человек. Несмотря на это, организаторам удалось продать около 10 тыс. билетов.

В шоу в Ярославле примут участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийская чемпионка Анна Щербакова, чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов и многие другие титулованные спортсмены.

Напомним, что вчера, 24 февраля, шоу прошло в Череповце. Как ранее заявляли организаторы, турне команды Авербуха проходит в поддержку Романа Костомарова.