Брюссель, 25 февраля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Евросоюз наложил запрет на импорт российского битума и каучука. Это следует из заявления, опубликованного 25 февраля на сайте Европейской комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Согласно заявлению Еврокомиссии, в десятый пакет санкций против России включен запрет на импорт битума и связанных с ним материалов, таких как асфальт, а также запрет на импорт синтетического каучука. «Эти новые запреты охватывают импорт ЕС на сумму почти 1,3 млрд евро», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз одобрил десятый по счету пакет антироссийских санкций и внёс в чёрный список 96 организаций.