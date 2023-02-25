Москва, 25 февраля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. В 135 районах зоны СВО российские военные нанесли поражение ВСУ в течение суток, 25 февраля сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Российские военнослужащие на бронетранспортере

Поражение нанесено 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике. Удары наносили оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший морской пехотинец американской армии Трой Оффенбекер заявил, что жизнь боевика ВСУ на передовой в Артёмовске (ДНР) составляет четыре часа.