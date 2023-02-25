Конья, Турция, 25 февраля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в центральной части Турции. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По информации источника, эпицентр располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Эмиргази провинции Конья. Уточняется, что очаг залегал на глубине пять километров. Сообщений о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Ранее в управлении по ликвидации последствий стихийных действий (AFAD) сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции достигло 44 218 человек.