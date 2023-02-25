Брюссель, 25 февраля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Трансляция и распространение RT Arabic и Sputnik Arabic в Европейском союзе запрещены. Это предусмотрено новыми санкциями против России, которые Евросоюз обнародовал 25 февраля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Телевидение

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«В целях противодействия систематической международной кампании Российской Федерации по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС […] инициировал процесс приостановления лицензий на вещание двух средств массовой информации: RT Arabic и Sputnik Arabic», ― говорится в заявлении на сайте Евросовета.

При этом отмечается, что эти меры не помешают этим средствам массовой информации и их сотрудникам осуществлять в ЕС деятельность, отличную от вещания, например, проводить исследования и интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС принял десятый пакет антироссийских санкций. Он был согласован постпредами стран Евросоюза 24 февраля.

Он уточнил, что в чёрный список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ.