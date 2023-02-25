Херсон, 25 февраля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Техника ВСУ подверглась уничтожению российскими военными на херсонском направлении, сообщил 25 февраля журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Василий Иванов ИА REGNUM Трофейная 155-мм гаубица М-777 производства США

Игорь Конашенков «На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Напомним, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российские военные конструкторы изучают трофейное западное оружие, захваченное у ВСУ, и с успехом используют эти наработки.