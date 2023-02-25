Донецк, 25 февраля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в субботу, 25 февраля, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

РИА Новости Пусковая и пуско-заряжающая установки в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4, задействованной в специальной военной операции

По словам Конашенков, БПЛА сбиты в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Рубежное, Пшеничное, Житловка и Кременная Луганской Народной Республики, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Новозлатополь Запорожской области.

Кроме того, в ходе работы систем ПВО за сутки перехвачены два снаряда реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, а также три баллистические ракеты «Точка-У».

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в Харьковской области также сбили украинский штурмовик Су-25.