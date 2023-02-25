Москва, 25 февраля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Истребительная авиация ВКС России за последние сутки сбила самолёты Су-24 и МиГ-29 ВСУ. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«В районах населённых пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики сбиты самолёты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, согласно данным Минобороны РФ, за время спецоперации по денацификации Украины были уничтожены 390 вражеских самолётов, 210 вертолётов и 3236 беспилотников.