Москва, 25 февраля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. За последние сутки военнослужащие российских подразделений ВС РФ уничтожили на донецком направлении более 120 украинских боевиков. В результате активных действий «Южной» группировки войск уничтожены также три боевые бронированные машины и гаубицы Д-20 и Д-30. Такие данные привела пресс-служба Министерства обороны РФ в ходе брифинга 25 февраля.

Станислав Красильников/ТАСС Боевая работа расчетов 152-мм пушек «Гиацинт-Б»

Отмечается также, что за сутки на донецком направлении был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов в районе населенного пункта Авдеевка в ДНР.

Активные действия подразделений «Южной» группировки войск были поддержаны ударами авиации и артиллерии, подчеркнули в МО РФ.

Ранее сообщалось, что на донецком направлении в последние дни продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Южной» группировки войск.