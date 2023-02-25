Москва, 25 февраля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ уничтожили два склада вооружённых формирований Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом 25 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Также в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили за сутки свыше 90 военных ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях в зоне специальной военной операции (СВО) ВС РФ по денацификации на Украине.