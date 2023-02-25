Кемерово, 25 февраля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и кандидат в мастера спорта конькобежка Виктория Фёдорова зажгли огонь II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».

Данил Айкин/ТАСС Факел спортивных игр «Дети Азии»

Церемония открытия соревнований состоялась в кемеровском ледовом дворце «Кузбасс» 25 февраля. На ней присутствовали полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, министр спорта Олег Матыцин, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков , а также президент международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов.

В Якутии 22 января началась эстафета огня, и проходила она по Новокузнецку, Таштаголу, Шерегешу, Междуреченску и Кемерову. Факел по Ледовому дворцу пронесли двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, бронзовый призер Олимпиады конькобежка Наталья Шиве и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Напомним, Международные спортивные игры «Дети Азии» продлятся до 5 марта. В программу впервые включили кёрлинг, фристайл и конькобежный спорт. Кроме того, пройдут показательные соревнования по волейболу на снегу и киберспорту.