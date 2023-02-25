Москва, 25 февраля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Российская авиация и артиллерия за прошедшие сутки нанесли удары по расположениям морпехов и спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле села Глухое Днепропетровской области Украины. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что ракетно-бомбовыми и артиллерийскими ударами были поражены 97 позиций вражеских артиллеристов.

Напомним, согласно последним сообщениям, российские войска продвигаются к Угледару Донецкой Народной Республики.