Херсон, 25 февраля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. ВС РФ в Херсонской области сбили украинский самолет Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 25 февраля.

Минобороны России СУ-25

Как уточнил Конашенков, украинский штурмовик сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за последние сутки уничтожили свыше 90 человек личного состава ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.