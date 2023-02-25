Москва, 25 февраля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Российские военные в ходе специальной военной операции за последние сутки нанесли удары по позициям вооружённых формирований Украины на купянском направлении. Об этом 25 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

Сергей Мальгавко/ТАСС Российский военнослужащий в зоне СВО

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«Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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В министерстве уточнили, что поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики было нанесено ударами армейской авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что вооружённые формирования Украины усилили запасные позиции на купянском и краснолиманском направлениях. Он уточнил, что вторая и третья линии обороны ВСУ на этих двух направлениях в зоне СВО усилены личным составом, противотанковыми огневыми средствами и ПЗРК.