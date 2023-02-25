Москва, 25 февраля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили за сутки свыше 90 военных ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях в зоне специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом 25 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Как отметил официальный представитель Минобороны, на южнодонецком и запорожском направлениях подразделения ВС РФ группировки войск «Восток» с использованием оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесли комплексный удар по вражеским позициям около населённых пунктов Угледар и Доброволье Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

«За сутки на данных направлениях потери противника составили: свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-20», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город Днепрорудное Запорожской области.