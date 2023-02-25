Москва, 25 февраля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 25 февраля.

Сергей Мальгавко/ТАСС Танк Т-72 во время боевой работы

Конашенков уточнил, что ВСУ потерпели поражение в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР), Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР).

«За сутки на данном направлении уничтожены около 180 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО «Град», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы», — отметил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о полном обеспечении военнослужащих России.