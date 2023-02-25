Берлин, 25 февраля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Свыше половины жителей Германии считают, что поставки Киеву немецких вооружений делают ФРГ стороной конфликта. Это следует из опубликованных 25 февраля результатов опроса, который был проведён социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.

Federico Gambarini/Global Look Press Министр обороны ФРГ Борис Писториус

Отмечается, что в исследовании, которое проводилось в период с 21 по 23 февраля, принимали участие 2072 совершеннолетних жителя ФРГ.

Согласно полученным результатам, 51 участник опроса заявил, что поставки Берлином Киеву немецкого оружия делают ФРГ стороной конфликта на Украине, с этим утверждением не согласились 37% респондентов.

Также указывается, что 40% опрошенных считают военную помощь Киеву чрезмерной, 23% уверены, что она достаточна, и только 22% участников опроса назвали её слишком маленькой.

При этом уточняется, что 44% респондентов сочли планирующуюся поставку ВСУ немецких танков Leopard 2 неверным решение и 41% назвали это правильным. Также 56% опрошенных против поставок Киеву истребителей и только 27% одобрили бы такой шаг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что Москва предпримет жёсткие ответные меры в случае поставки Киеву вооружения, потенциально способного нанести удар по территориям в глубине страны.