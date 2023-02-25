Кишинёв, 25 февраля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) 25 февраля организовала в Кишинёве акцию «За мир» в связи нарастанием напряжённости в регионе. Трансляцию вела пресс-служба партии.

socialistii. md Елена Белякова

Активисты собрались возле оперного театра в центре столицы и выдвинулись к администрации президента республики. Участники акции скандировали: «Хотим мира», «Мы не хотим войны» и др.

К зданию администрации граждан не пропустили, они провели митинг возле ограждения. Депутат парламента Молдавии от ПСРМ Елена Белякова заявила, что тревожная ситуация должна сплотить людей.

«В нашей стране проживает более 100 национальностей: молдаване, украинцы, русские, белорусы, гагаузы, ромы, поляки и многие другие. У нас смешанные семьи. Нас много, и мы говорим на разных языках, но это то, что нас объединяет. То, что нас делает сильными», — сказала Белякова.

Она призвала сделать всё, чтобы не допустить конфликта в регионе.

Напомним, ранее министерство обороны России обнародовало заявление о подготовке Киевом военной провокации в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). В Москве указали, что ВСУ стягивают ударные силы к приднестровской границе. В ПМР находится крупнейший в Европе склад с боеприпасами, который охраняют российские миротворцы.