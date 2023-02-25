Тегеран, 25 февраля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Крылатая ракета Paveh с дальностью полета в 1650 км поступила на вооружение в ВС Ирана, заявил 25 февраля глава аэрокосмического подразделения КСИР Амир Али Гаджизаде в эфире государственного телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Амир Али Гаджизаде «Наша крылатая ракета с дальностью 1650 км пополнила ракетный арсенал Исламской Республики Иран».

Телезрители смогли увидеть кадры новой ракеты, на которых показан запуск с наземной установки, старт реактивного двигателя, раскрытие крыльев.

Добавим, что власти Ирана неоднократно заявляли о том, что ракетная программа носит оборонительный характер.