Домодедово, Московская область, 25 февраля, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал президентом Федерации шахмат Московской области. Выборы прошли в подмосковном Домодедове.

Barnos Сергей Карякин

«Карякин избран единогласно», ― уточнил в беседе с ТАСС министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Отмечается, что Карякин был единственным кандидатом на этот пост.

Как сообщало ИА REGNUM, самый молодой гроссмейстер в мире Сергей Карякин в декабре 2022 года претендовал на пост председателя Федерации шахмат России. Однако он проиграл выборы действующему руководителю организации Андрею Филатову, который возглавляет ФШР с 2014 года.