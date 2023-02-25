Ставрополь, 25 февраля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате лобового столкновения погибли семь человек, еще двое госпитализированы с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло около 16:00 24 февраля на 304-м километре автодороги Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды вблизи села Обильного Георгиевского района.

«31-летний житель Левокумского округа, управляя «Тойота Камри», при совершении обгона по встречной полосе допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, в котором передвигались семь человек», — говорится в сообщении краевого управления Госавтоинспекции.

В результате столкновения на месте происшествия скончались водитель иномарки и его десятилетний сын, четверо пассажиров и водитель отечественного автомобиля. В больницу доставлены взрослый мужчина и пятилетний ребенок.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП. Уже известно, что водитель иномарки, спровоцировавший аварию, за последние два года несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, непристегнутый ремень безопасности и тонировку.