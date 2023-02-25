Белгород, 25 февраля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Жителю Белгорода, запустившему 23 февраля фейерверк, грозит штраф либо арест сроком до 15 суток. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Салют

«В связи с ограничениями, которые действуют на территории региона, запуски фейерверков запрещены. В ходе мониторинга мы выявили запись, на которой видно, как мужчина запускает фейерверк», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что инцидент произошел 23 февраля в 23:30 по местному времени на улице Железнодорожной. Запустив фейерверк, мужчина нарушил действующий в регионе запрет в связи с высоким уровнем террористической опасности.

Напомним, что о введении бессрочного режима высокого уровня террористической опасности в Белгородской области 4 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.