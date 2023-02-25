Париж, 25 февраля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон запланировал посетить с визитом Китай, сообщает 25 февраля Agence France-Presse (AFP).

Aurelien Morissard, via www. imag/Global Look Press Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин

«Президент объявил, что направится с визитом в Китай в начале апреля», — говорится в сообщении агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен совершить визит в Китай в конце февраля для обсуждения двусторонних отношений в сферах экономического, политического и гуманитарного взаимодействия.