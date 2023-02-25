Санкт-Петербург, 25 февраля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов предъявлено мужчине, который 24 февраля напал на сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге и ранил его. Об этом 25 февраля сообщает ГУ Следственного комитета РФ по городу.

Цитата из видео Следственного комитета Российской Федерации СК РФ по Санкт-Петербургу

«Главным следственным управлением СК РФ по г. Санкт-Петербургу мужчине 1972 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — говорится в сообщении.

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Указывается, что следователи собираются ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, ранее о ходе расследования уголовного дела было доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Кроме того, уточняется, что следователи осмотрели место нападения, изъяв два ружья, травматический пистолет и боеприпасы, а также ведут обыски по месту регистрации и проживания обвиняемого. Назначен комплекс криминалистических экспертиз, ведётся выяснение всех обстоятельств нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля стало известно, что в сотрудника специального подразделения Росгвардии ОМОНа выстрелили в центре Санкт-Петербурга.