Берлин, 25 февраля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. О происходящих на Украине процессах, которые в итоге привели к конфликту с Россией, на Западе долгое время умалчивалось. Как заявил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе 25 февраля в ходе манифестации в Дрездене, в частности, мирились с этим и германские политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Политики на Западе годами мирились с происходившим процессом, а именно ― с провокацией войны», ― цитирует РИА Новости Штрахе.

Читайте также: В Германии призвали отказаться от поставок оружия Киеву в пользу дипломатии

Он подчеркнул, что германские и европейские политики должны были сказать «стоп» уже в 2014 году, когда в ходе путча на Украине недемократичными методами и с применением насилия было свергнуто легитимно избранное правительство, а начавшийся в результате этого на востоке Украины конфликт стоил тысячам людей их жизни.

«Они молчали. Молчали и тогда, когда запрещали русский язык в качестве государственного», ― указал политик.

Он также указал на незаинтересованность Европы в мирном урегулировании предпосылок к текущему конфликту. В частности, это доказывают признания бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о несерьёзности Минских соглашений.

Ранее по теме: Призыв ФРГ прекратить Киеву поставки оружия поддержали 246 тыс. человек

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель Левой партии Германии Янина Висслер заявила, что на сегодняшний день дипломатия является лучшим способом, с помощью которого нужно добиваться прекращения боевых действий на Украине и скорейшего достижения мира. Поставки Киеву вооружения этому не способствуют, подчеркнула политик.

В феврале в Сети появилась петиция с требованием к канцлеру Германии Олафу Шольцу не способствовать эскалации конфликта на Украине, поставляя Киеву оружие, а приложить усилия для дипломатического урегулирования ситуации.