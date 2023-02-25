Минск, 25 февраля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением о своих отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белоруссии, у них отличные взаимоотношения, главы Союзного государства долго общаются на разные темы. В частности, 24 февраля у них состоялось длительное общение.

Гавриил Григоров/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай бог, чтобы всегда были такими. И после меня чтобы они были такими», — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Напомним, ранее два президента не раз участвовали в товарищеских матчах по хоккею. Так, в декабре 2021 года такая игра с участием Лукашенко и Путина состоялась на льду спортивной школы «Манеж» в посёлке Стрельна в Санкт-Петербурге.