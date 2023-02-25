Лондон, 25 февраля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Читатели британского Daily Mail не поверили в искренность прослезившегося на пресс-конференции в Киеве президента Украины Владимира Зеленского.

Цитата из видео: «Зеленский НЕ СМОГ СДЕРЖАТЬ СЛЁЗ " Владимир Зеленский

«Он такой талантливый актер. Неудивительно, что Шон Пенн дал ему Оскар», — написал один из читателей.

«Он отличный актер, не правда ли? Ах, подождите, актерство же было его профессией», — отметил ещё один читатель.

«Сам Зеленский — пустое место, сломанная кукла», — написал другой пользователь.

«Действительно вжился в роль», — добавил другой читатель.

«Он попытается надавить на жалость, рыдая и надеясь, что Пекин после этого отвернется от России», — говорится в следующем комментарии.

Напомним, во время пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский пустил слезу, когда говорил о ситуации на Украине и своей семье. Зеленский сказал: «Моя жена и мои дети являются самыми важными людьми для меня — я не вижу их очень часто, но я очень рад, что у меня есть эта семья. Самое главное, чтобы они гордились мной». Год назад Зеленского можно было увидеть только в коротких видеороликах, часто снятых в темных и уединенных районах Украины — в основном для того, чтобы доказать, что он не бежал из страны.