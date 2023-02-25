Баку, 25 февраля, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 февраля прибыл в Турцию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Сообщается, что самолёт с Алиевым приземлился в стамбульском аэропорту. Его встречал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и ряд других официальных лиц.

По данным пресс-службы, в ходе визита Алиева запланирована его встреча с турецким президентом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, предыдущая встреча Алиева с Эрдоганом состоялась в декабре 2022 года в городе Туркменбаши на западе Туркмении. Они обсуждали сотрудничество в военной, экономической и политической сферах.