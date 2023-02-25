Сватово, ЛНР, 25 февраля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Начинённый взрывчаткой бронетранспортёр МТ-ЛБ взорван на позициях ВСУ. Кадры взрыва опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Новый мощный взрыв на фронте у Сватово: начинённый взрывчаткой МТ-ЛБ снова взорвался на позициях ВСУ»

Отмечается, что раньше подобную тактику ВС РФ уже успешно применили, дистанционно взорвав начинённую авиабомбами и взрывчаткой для разминирования МТ-ЛБ после приближения к ней украинских боевиков.