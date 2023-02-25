Нью-Дели, 25 февраля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Берлин и Нью-Дели выступают за подписание соглашения о зоне свободной торговли Евросоюза с Индией. Об этом 25 февраля заявил на пресс-конференции прибывший в индийскую столицу канцлер Германии Олаф Шольц.

IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press Нарендра Моди и Олаф Шольц

Он отметил, что наиболее важными считает германо-индийские отношения. Уже 1,8 тыс. немецких компаний работают в Индии.

«Они создали десятки тысяч рабочих мест и являются одними из крупнейших иностранных инвесторов. И мы намерены поставить это на постоянную основу и расширить наше сотрудничество», — сказал Шольц.

По его словам, Берлин будет содействовать углублению отношений Индии и ЕС. Шольц пообещал позаботиться об этом лично.

Напомним, о планах Индии и ЕС подписать соглашение о свободной торговле сообщил министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял в мае 2022 года. Планируется, что документ получится подписать в текущем году.