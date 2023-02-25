Москва, 25 февраля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Своё приветствие участникам II зимних международных спортивных игр «Дети Азии» направил президент России Владимир Путин. Приветственное послание 25 февраля обнародовано на сайте Кремля.

Данил Айкин/ТАСС Международные спортивные игры «Дети Азии»

«Сердечно приветствую всех присутствующих — спортсменов, тренеров, судей, волонтеров и почетных гостей торжественной церемонии открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», — говорится в сообщении.

Как отметил глава Российского государства, зимние спортивные игры «Дети Азии» являются одним из интересных и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта, который объединяет талантливых и увлеченных ребят, как из разных регионов России, так и из ряда стран Азии.

Также Путин уточнил, что в 2023 году соревнования проходят в Кузбассе, по праву славящемся своими спортивными традициями, а также красотой и мощью природы Сибири, радушием и гостеприимством жителей.

«Уверен, что игры «Дети Азии» пройдут на самом высоком организационном уровне, станут настоящим праздником спорта, творчества и дружеского общения и, конечно, предоставят юным участникам отличную возможность познакомиться с историей и достопримечательностями Кемеровской области», — добавляется в приветствии.

Отметим, II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» проходят в период с 23 февраля по 5 марта в Кемерово, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе Кузбасса.