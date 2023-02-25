В новосибирской больнице скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа
Новосибирск, 25 февраля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Пострадавшая при взрыве газа в пятиэтажном многоквартирном доме в Новосибирске, в субботу, 25 февраля, скончалась в городской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
ГУ МЧС РФ
Взрыв газа
«Несмотря на проводимую интенсивную, в том числе тромболитическую терапию, пациентка скончалась», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства здравоохранения.
Отмечается, что женщина была доставлена в Бердскую городскую больницу в тяжелом состоянии 24 февраля.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика погибли два человека.