Новосибирск, 25 февраля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Пострадавшая при взрыве газа в пятиэтажном многоквартирном доме в Новосибирске, в субботу, 25 февраля, скончалась в городской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

ГУ МЧС РФ Взрыв газа

«Несмотря на проводимую интенсивную, в том числе тромболитическую терапию, пациентка скончалась», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства здравоохранения.

Отмечается, что женщина была доставлена в Бердскую городскую больницу в тяжелом состоянии 24 февраля.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика погибли два человека.