Старая Русса, Новгородская область, 25 февраля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. В Новгородской области погибли два человека в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей, сообщает пресс-служба УГИБДД по области.

Цитата из видео ДТП на седьмом километре автодороги Шимск — Старая Русса — Холм в Шимском районе

ДТП произошло на седьмом километре автодороги Шимск — Старая Русса — Холм в Шимском районе.

В ведомстве сообщили, что водитель легкового автомобиля Ford, двигаясь из поселка Шимск в сторону города Старая Русса, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

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«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Ford погибли на месте», — говорится в сообщении.

Предположительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Причины ДТП выясняются.