В ДТП в Новгородской области погибли два человека
Старая Русса, Новгородская область, 25 февраля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. В Новгородской области погибли два человека в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей, сообщает пресс-служба УГИБДД по области.
Цитата из видео
ДТП на седьмом километре автодороги Шимск — Старая Русса — Холм в Шимском районе
ДТП произошло на седьмом километре автодороги Шимск — Старая Русса — Холм в Шимском районе.
В ведомстве сообщили, что водитель легкового автомобиля Ford, двигаясь из поселка Шимск в сторону города Старая Русса, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.
«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Ford погибли на месте», — говорится в сообщении.
Предположительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Причины ДТП выясняются.