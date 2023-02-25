Минск, 25 февраля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал слухи о том, что Россия якобы намерена поглотить Белоруссию, фейками, направленными на то, чтобы «разрубить» две братские страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство», — заявил белорусский лидер агентству БелТА.

Напомним, вопрос о будущем двух стран журналисты задают Лукашенко не первый раз. В январе 2022 года в ходе оглашения своего послания к народу и Национальному собранию республики белорусский президент заявил, что Россия является для республики партнером номер один и страны последовательно движутся в направлении экономической интеграции.

Он также призвал отказаться от упреков в адрес России в том, что она хочет поглотить Белоруссию. У руководства России нет таких целей, подчеркнул Лукашенко.