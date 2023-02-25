Лукашенко прокомментировал фейки о поглощении Россией Белоруссии
Лукашенко: фейки о поглощении Россией Белоруссии являются попыткой вбить клин между странами
Минск, 25 февраля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал слухи о том, что Россия якобы намерена поглотить Белоруссию, фейками, направленными на то, чтобы «разрубить» две братские страны.
«Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство», — заявил белорусский лидер агентству БелТА.
Напомним, вопрос о будущем двух стран журналисты задают Лукашенко не первый раз. В январе 2022 года в ходе оглашения своего послания к народу и Национальному собранию республики белорусский президент заявил, что Россия является для республики партнером номер один и страны последовательно движутся в направлении экономической интеграции.
Он также призвал отказаться от упреков в адрес России в том, что она хочет поглотить Белоруссию. У руководства России нет таких целей, подчеркнул Лукашенко.