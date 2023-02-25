Южно-Сахалинск, 25 февраля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Сотрудники прокуратуры Сахалинской области начали проверку сообщений об убийстве 27 северных оленей, включённых в Красную книгу России. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

«В связи с размещенными публикациями в средствах массовой информации «В Охе расстреляли 27 северных оленей» организована проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Охинская городская прокуратура взяла на контроль эту проверку. Будет проверяться соблюдение законодательства о сохранении особо ценных краснокнижных животных.

Напомним, о гибели десятков северных оленей на Сахалине ранее сообщили сотрудники лесничества. Они нашли тела животных во время рейда. Общая численность северных оленей на острове составляет около двух тысяч.