Мелитополь, 25 февраля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 25 февраля об атаке беспилотников ВСУ на город Днепрорудное Запорожской области. Об этом говорится в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«В ночь с 24 на 25 февраля беспилотники ВСУ совершили атаку на город Днепрорудное», — сообщает Рогов.

По его данным, повреждение получила шахта лифта в одном из домов по улице Ленина, в другом жилом доме зафиксирован взрыв. Пока нет информации о пострадавших мирных жителях.

Напомним, Рогов 24 февраля заявил, что украинские боевики возводят укрепрайоны в срочном порядке на контролируемой ими части Запорожской области.