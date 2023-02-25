Берлин, 25 февраля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Канцлеру Германии Олафу Шольцу необходимо лично заняться решением проблемы размещения беженцев из-за большого количества последних, так как это создаёт повышенную нагрузку на муниципалитеты. Об этом 25 февраля заявил премьер-министр федеральной земли Бавария, председатель оппозиционной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер, его слова приводит газета Die Welt am Sonntag.

IMAGO. Christian Spicker/Global Look Press Олаф Шольц

Как указал глава правительства Баварии, для того чтобы обсудить эту проблему, по его мнению, Шольцу необходимо максимально быстро встретиться с представителями местных властей.

«Канцлер Германии должен наконец сам заняться этим вопросом. Поэтому необходимо как можно скорее провести саммит в ведомстве федерального канцлера», — сказал Зёдер.

Он добавил, что немецкому правительству следует усилить контроль за иммиграцией и начать выделять муниципалитетам гораздо больше средств на размещение мигрантов.

«В результате помощь беженцам для муниципалитетов должна быть удвоена. И правительство ФРГ должно обеспечить города и муниципалитеты жилыми помещениями», — пояснил премьер-министр Баварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс заявил, что Германия имеет право вмешаться в конфликт на Украине.