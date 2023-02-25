Премьер-министр Баварии: Шольц должен лично заняться размещением беженцев
Премьер-министр Баварии предложил Шольцу лично заняться проблемой размещения беженцев
Берлин, 25 февраля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Канцлеру Германии Олафу Шольцу необходимо лично заняться решением проблемы размещения беженцев из-за большого количества последних, так как это создаёт повышенную нагрузку на муниципалитеты. Об этом 25 февраля заявил премьер-министр федеральной земли Бавария, председатель оппозиционной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер, его слова приводит газета Die Welt am Sonntag.
Как указал глава правительства Баварии, для того чтобы обсудить эту проблему, по его мнению, Шольцу необходимо максимально быстро встретиться с представителями местных властей.
«Канцлер Германии должен наконец сам заняться этим вопросом. Поэтому необходимо как можно скорее провести саммит в ведомстве федерального канцлера», — сказал Зёдер.
Он добавил, что немецкому правительству следует усилить контроль за иммиграцией и начать выделять муниципалитетам гораздо больше средств на размещение мигрантов.
«В результате помощь беженцам для муниципалитетов должна быть удвоена. И правительство ФРГ должно обеспечить города и муниципалитеты жилыми помещениями», — пояснил премьер-министр Баварии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс заявил, что Германия имеет право вмешаться в конфликт на Украине.