Минск, 25 февраля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «идиотским поступком» решение Польши ограничить движение грузовиков через границу, сообщает агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Нам от этого ни жарко, ни холодно, мы же туда не ездим. Мы заехали в Польшу или на нашей территории они зацепили прицеп и потащили», — сказал Лукашенко.

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Белорусский лидер подчеркнул, что Польша хочет показать свою значимость перед патроном, который недавно приезжал, имея в виду визит президента США.

«Надо же было показать, что они тут за американцев «воюют» и готовы на всё — и себе в голову выстрелить. Просто идиотский поступок», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не обращать внимание на давление, которое оказывают на Россию и Белоруссию, в попытках заставить государства уйти с международных площадок.