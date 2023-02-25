Ахвахский район, Дагестан, 25 февраля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. В Дагестане в ночь на 25 февраля произошло землетрясение магнитудой 3 в двух районах на западе республики. Три подземных толчка были зафиксированы в Ахвахском и Ботлихском районах. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

Землетрясение было зафиксировано сейсмостанцией РАН. Заявлений от местных жителей о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.

Напомним, землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, активизировало сейсмические процессы по всему Кавказу. Его отголоски фиксировались в виде толчков низкого энергетического класса в Чечне, Грузии, Северной Осетии.

Как ранее сообщалось, в течение последних дней в Турции вновь происходили землетрясения. Подземные толчки магнитудой 4,7 были зарегистрированы в провинции Малатья на востоке страны 23 февраля, а 24 февраля — в районе города Сивас, который расположен почти в 500 км от республиканского центра.