Берлин, 25 февраля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Сегменты, оставшиеся после строительства газопровода «Северный поток ― 2», в Германии намерены использовать для сооружения нового трубопровода. Об этом сообщает Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц и энергетика

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По сведениям издания, правительство ФРГ ведёт с компанией Nord Stream 2 переговоры о покупке более 3 тыс. труб, которые ранее не использовались и теперь хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген.

«Федеральное правительство намерено использовать эти участки для (строительства) трубопровода протяжённостью чуть менее 40 км», ― уточнили несколько независимых источников.

Также сообщается, что этот трубопровод соединит планируемый недалеко от Рюгена терминал СПГ с Лубмином в федеральной земле Мекленбург ― Передняя Померания на материке.

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Отмечается, что сделка может оказаться сложной с юридической точки зрения, поскольку Nord Stream 2 принадлежит российской компании «Газпром».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство «Северного потока — 2» официально было завершено в сентябре 2021 года. Для начала поставок через новый трубопровод на европейский рынок требовалось решение регулятора ФРГ. Однако германское правительство приостановило ввод трубопровода в эксплуатацию, поставки газа так и не были запущены.