Вашингтон, 25 февраля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты считают, что Киеву в настоящее время не нужны американские истребители F-16. Об этом 24 февраля заявил журналистам американский президент Джо Байден, его слова приводит агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Как указал Байден, по его мнению, Вашингтон поставляет Киеву то, что считают необходимым для ВСУ американские военные — артиллерию, танки, средства противовоздушной обороны и ещё одну реактивную систему залпового огня HIMARS.

«Сейчас ему [Киеву] не нужны [истребители] F-16. Пока что я это исключаю», — сказал он.

Отмечается, что глава Белого дома отказался от идеи поставок боевых самолётов ВСУ из-за опасений эскалации конфликта на Украине.

При этом ранее в этот же день Вашингтон объявил о новых санкциях против России и сотрудничающих с ней компаний и физлиц из других стран для того, чтобы «закрыть бреши» в уже существующих мерах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля стало известно, что новый пакет помощи Киеву в размере свыше $32 млн выделят канадские власти.