Bloomberg: Байден передумал поставлять Киеву истребители F-16
Bloomberg: Байден передумал поставлять Киеву американские истребители F-16
Вашингтон, 25 февраля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты считают, что Киеву в настоящее время не нужны американские истребители F-16. Об этом 24 февраля заявил журналистам американский президент Джо Байден, его слова приводит агентство Bloomberg.
Как указал Байден, по его мнению, Вашингтон поставляет Киеву то, что считают необходимым для ВСУ американские военные — артиллерию, танки, средства противовоздушной обороны и ещё одну реактивную систему залпового огня HIMARS.
«Сейчас ему [Киеву] не нужны [истребители] F-16. Пока что я это исключаю», — сказал он.
Отмечается, что глава Белого дома отказался от идеи поставок боевых самолётов ВСУ из-за опасений эскалации конфликта на Украине.
При этом ранее в этот же день Вашингтон объявил о новых санкциях против России и сотрудничающих с ней компаний и физлиц из других стран для того, чтобы «закрыть бреши» в уже существующих мерах.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля стало известно, что новый пакет помощи Киеву в размере свыше $32 млн выделят канадские власти.