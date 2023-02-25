В МИД Нидерландов рассказали о десятом пакете антироссийских санкций
Амстердам, 25 февраля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра на своей странице в социальной сети Twitter рассказал подробности нового, десятого пакета санкций Европейского союза против Российской Федерации.
«Мы приветствуем десятый пакет санкций ЕС, который включает запреты на экспорт и внесение 121 юридического и физического лица», — говорится в распространенном сообщении.
По словам нидерландского дипломата, десятый пакет санкций в первую очередь направлен против компаний и лиц, причастных к снабжению России оружием, оборудованием, техникой для проведения специальной военной операции.
О введении очередных антироссийских санкций объявили в пятницу, 24 февраля, в официальном Twitter-аккаунте представительства Швеции, председательствующей в Совете Евросоюза.