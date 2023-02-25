Амстердам, 25 февраля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра на своей странице в социальной сети Twitter рассказал подробности нового, десятого пакета санкций Европейского союза против Российской Федерации.

Сергей Корсун ИА REGNUM Пакет санкций

«Мы приветствуем десятый пакет санкций ЕС, который включает запреты на экспорт и внесение 121 юридического и физического лица», — говорится в распространенном сообщении.

По словам нидерландского дипломата, десятый пакет санкций в первую очередь направлен против компаний и лиц, причастных к снабжению России оружием, оборудованием, техникой для проведения специальной военной операции.

О введении очередных антироссийских санкций объявили в пятницу, 24 февраля, в официальном Twitter-аккаунте представительства Швеции, председательствующей в Совете Евросоюза.