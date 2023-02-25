Киев, 25 февраля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Американская сторона добивается возможности вернуть в США тело убитого на Украине наёмника Эндрю Питерса, воевавшего на стороне ВСУ, передаёт VPR.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

В Госдепе США заявили, что поддерживают связь с семьями тех своих сограждан, которые были убиты на Украине. Родне погибших оказывают «всю необходимую консульскую помощь».

Напомним, Питерс убит на Украине 16 февраля. Воевать в рядах ВСУ он приехал из города Маршфилд (штат Массачусетс, США).