Луганск, 25 февраля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Во время проведения работ в ходе реконструкции водопровода по улице Советской Ленинского района Луганска обнаружено почти четыре десятка снарядов времен Великой Отечественной войны.

Фото Бориса Кавашкина и Сергея Метелицы /Фотохроника ТАСС/ Снаряды, пролежавшие в земле со времен Великой Отечественной войны

«Выявлены 39 осколочно-фугасных снарядов калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что все снаряды были обезврежены на месте сотрудниками МВД и МЧС Луганской Народной Республики.

В среду, 22 февраля, в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о награждении военных инженеров ВС России за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции.