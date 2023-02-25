Симферополь, 25 февраля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что ответом на высказывание Владимира Зеленского о военном захвате Крыма должно стать продолжение нанесения ударов по инфраструктуре Украины, чтобы у Киева не осталось даже технической возможности распространять подобные заявления. Так 25 февраля прокомментировал Аксенов слова киевского лидера в своем телеграм-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС Сергей Аксенов

«Уверен, надо продолжать «замес» украинской инфраструктуры, чтобы как минимум лишить все эти существа технической возможности засорять своими воплями эфир и мозги людям», — написал глава Крыма.

Он также предупредил, что ни Крыма, ни четырех новых регионов России «наркоману с Банковой не видать как своих ушей». Как считает Аксенов, для Зеленского и его подельников всё, что они делают, является пиаром, «за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности».

Глава Крыма напомнил, что в то время как жители Украины замерзают в своих обесточенных домах, множатся ряды беженцев, экономика в разрухе — киевская верхушка уверена, что им самим, их семьям и деньгам ничего не угрожает.

Напомним, 24 февраля в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит вооружённый захват Крыма. Идет подготовка, ведется обучение военнослужащих ВСУ, причём не только на территории Украины, заявил киевский лидер, однако не уточнив, когда начнется захват полуострова.

Читайте также: Киев готовится к военному захвату Крыма — Зеленский