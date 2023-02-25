Минск, 25 февраля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. На Россию и Белоруссию давят, пытаясь заставить уйти с международных площадок, но не нужно обращать на это внимание. Так прокомментировал журналистам нападки на представителей РФ и Белоруссии президент Александр Лукашенко, передаёт 25 февраля БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Пусть визжат, пусть кричат. Мы должны идти своей дорогой, своим путём. Собака лает — караван идёт. По этому принципу и мы должны жить и работать», — сказал Лукашенко.

По его мнению, не нужно даже комментировать «идотизм». Президент считает, что от России и Белоруссии добиваются ухода с международных площадок, но это недопустимо, так как нельзя поступать так, как этого добивается враг.

«Мы оттуда не уйдём», — подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, проходившую 23 февраля в Вене, бойкотировали представители Украины, Литвы и Польши. Они заявили, что сделали это из-за присутствия представителей России и Белоруссии.