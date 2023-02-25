Москва, 25 февраля, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Целью стран коллективного Запада является «победа» над Россией чужими руками, и для этого они, по-видимому, готовы на любые расходы. Об этом 25 февраля написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье в журнале «Национальная оборона».

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев

«Но цель — одолеть Россию чужими руками — видимо, оправдывает для коллективного Запада любые расходы. А на рядовых украинских (как, впрочем, и европейских) граждан, более других страдающих от этого конфликта, ему плевать с высокой колокольни», — отметил он.

Также замглавы Совбеза РФ указал, что Киеву «с барских плеч» было поставлено такое количество оружия, что некоторые оборонные ведомства стран Европы «всерьёз начали сетовать на опустевшие склады», так как им не хватает вооружений для учений и стрельб, на что также, по его словам, жалуются военные США.

Кроме того, Медведев процитировал вывод аналитиков центра CSIS о том, что американское минобороны передало украинским войскам «очень много оружия и военной техники, исчерпав собственные запасы по ряду позиций».

«Количество ПТРК «Джавелин», отправленных Киеву, на август 2022 года превысило семилетний объем их производства в США. «Стингеров» туда завезли столько же, сколько за те же семь лет — всем прочим покупателям американских вооружений», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал, что для «особо горячих голов» в Североатлантическом альянсе (НАТО) выступает сдерживающим фактором ядерный потенциал России.