Нью-Дели, 25 февраля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Вопросы оборонного сотрудничества обсуждают 25 февраля на переговорах в Индии премьер-министр страны Нарендра Моди и его германский коллега Олаф Шольц, пишет официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи в Twitter.

Michael Kappeler Премьер-министр Индии Нарендра Моди и канцлер Германии Олаф Шольц

По его словам, на проходящей встрече главы правительств обсуждают «укрепление двустороннего сотрудничества», в том числе по темам экономики и экологии, «а также налаживание более тесных связей в сфере обороны».

Кроме того, в ходе переговоров планируют коснуться темы расширения научно-технического взаимодействия.

Напомним, делегация из Германии во главе с Шольцем находится с двухдневным визитом в Индии. Глава германского правительства встретится с президентом Индии Драупади Мурму и побывает в городе Бангалоре.