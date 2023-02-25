Москва, 25 февраля, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Снабжая Украину оружием и оказывая финансовую поддержку на миллиарды долларов, коллективный Запад не стремится помочь Киеву в конфликте с Россией, а преследует собственные цели. Об этом в статье для журнала «Национальная оборона» написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

MIT Russia/Global Look Press Дмитрий Медведев

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По его словам, западные страны стремятся «одолеть Россию чужими руками» и эта цель оправдывает любые средства.

«Но цель ― одолеть Россию чужими руками ― видимо, оправдывает для коллективного Запада любые расходы. А на рядовых украинских (как, впрочем, и европейских) граждан, более других страдающих от этого конфликта, ему плевать с высокой колокольни», ― уверен Медведев.

Замглавы Совбеза добавил, что огромными поставками вооружения и техники Украине некоторые европейские страны, а также США опустошили собственные склады и исчерпали собственные запасы по ряду позиций. Так, например, количество ПТРК «Джавелин», отправленных Киеву, на август 2022 года превысило семилетний объём их производства в США.

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«Самим не хватает, чтоб проводить учения и стрельбы. Да и американские военные не в восторге», ― указал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты Америки за прошедший год специальной военной операции выделили Украине более $32 млрд в виде военной помощи. Так, в частности, США предоставляют Киеву более 8,5 тыс. ПТРК Javelin, 1,6 тыс. ПЗРК Stinger, 232 гаубицы, более 2 млн боеприпасов для артиллерии. Кроме того, министерство обороны США согласовало новый пакет военной помощи Украине в размере $2 млрд.